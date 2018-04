USI-FTL verso l’integrazione

Si è svolto oggi un altro bel passo avanti nel processo di integrazione della Facoltà di Teologia all’Università della Svizzera Italiana. Dopo l’opinione favorevole del senato dell’USI, oggi, nell’aula Magna dell’Università, si sono incontrati i docenti delle due scuole. Un’occasione per il corpo docente per cominciare a conoscersi e a comprendere nel dettaglio ciò che questa integrazione significa, sia dal punto di vista accademico, ma anche da quello economico-finanziario. Un incontro privato, durato un paio d’ore, in cui ci si è resi conto delle due realtà, dei progetti in corso e della possibile integrazione che oggi sembra ancora più vicina. Decisioni ulteriori saranno ora di competenza del Consiglio di Stato, e infine l’ultima parola spetterà al Parlamento.

Nell’edizione cartacea di domani del Giornale del Popolo il racconto di questo importante incontro da parte del prof. René Roux, Rettore della Facoltà di Teologia.