Violenza domestica in aumento in Ticino

Il 2017 della Gendarmeria della Polizia cantonale è stato caratterizzato dal consolidamento dell’attività derivante dalla struttura organizzativa implementata dal 2015 e da un sensibile incremento degli interventi per violenza domestica. A riferirlo è la Polizia cantonale, specificando come inoltre state integrate alcune nuove mansioni legate a riorganizzazioni di altri uffici dell’Amministrazione cantonale, in particolare il nuovo compito legato alla verifica dei documenti di identità dei lavoratori dipendenti che hanno richiesto un permesso G (frontaliere).

In quest’ambito, si fa sapere, fra i mesi di luglio e dicembre 2017 sono state eseguite 7'044 verifiche. Nel 2017 gli interventi della Gendarmeria della Polizia cantonale relativi ad incidenti stradali, in collaborazione con le polizie comunali, sono stati 3'880 (-2.8% rispetto al 2016), mentre gli incarti evasi in provenienza dalla Magistratura 1’722 (-7%). I nominativi controllati hanno invece raggiunto quota 81’985 (+37%). Gli arresti effettuati sono stati 928.

Violenza domestica: +30% di interventi

Gli interventi compiuti dalla Gendarmeria in ambito di violenza domestica nel 2017 sono stati 1’080 (+30%). L’aumento degli interventi assume un aspetto preoccupante per la sua dimensione, poiché segnale di degrado sociale.

L’aumento delle denunce è anche da ricondurre ad una maggior propensione a denunciare, portando finalmente fuori dalle mura domestiche questo degrado in quanto la sua reale dimensione è quella di una minaccia alla sicurezza pubblica e privata. S

ono state registrate 798 infrazioni, il 19% in più rispetto al 2016, in massima parte lesioni personali semplici, minacce o ingiurie. Rappresentano il 46% di tutte le infrazioni di violenza prese in considerazione dalla Statistica criminale di polizia. In maggioranza (75%) si tratta di violenza fra coniugi o ex-coniugi; nel 31% di questi casi entrambe le parti sono svizzere, mentre le relazioni svizzero-straniero e straniero-straniero ricorrono rispettivamente nel 38% e nel 31% delle coppie.

